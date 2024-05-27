РФ накопичує сили невизначеної чисельності на заході Бєлгородської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська готуються до нових наступальних дій

Як зазначили аналітики ISW, Володимир Зеленський, схоже, мав на увазі район Грайворон-Борисівка-Пролетарський на заході Бєлгородської області, а супутникові знімки цього району свідчать про те, що за останні тижні російські війська активізували діяльність на базах і складах у тамтешніх населених пунктах.

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Також зазначається, що поточна щільність можливої концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається невідомою.

"Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко 26 травня заявив, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Сумську область або прилеглі до Сумщини райони Харківської області з метою подальшого розтягування та закріплення українських сил уздовж міжнародного кордону на північному сході України", – додали в ISW.

Більше по темі Наступ РФ на Харківщині був передчасним, - ISW Аналітики вважають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію з обмеженими силами та не встигли перекинути туди значні резерви.

За даними аналітиків Інституту, район Грайворон-Борисівка-Пролетарський, зокрема, надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова, що на північний захід від Харкова на відстані до 25 кілометрів від російського кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що з'єднує Богодухів із Сумами.

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Водночас в ISW зазначили, що російські війська зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю.

"Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах посилять тиск, який розтягне українську живу силу і техніку на ширшому фронті і, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій на північний захід від Харкова або в напрямку міста Суми", – пояснили у звіті.

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Наступ РФ на Харківщині був передчасним

Нагадаємо, що раніше в ISW зазначали, що російські війська розпочали свою наступальну операцію з обмеженими силами та не встигли перекинути туди значні резерви.

Про це повідомлялося у звіті за 25 травня.

Як зазначали аналітики, сповільнений темп армії РФ на Харківщині, ймовірно, надає українським силам тактичні можливості для контратаки, хоча українські сили ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, метою якої є повне витіснення російських військ із північної частини Харківської області.

Також в Інституті наголосили на "розрізненості російських підрозділів та явній нерішучості командування щодо залучення до бойових дій наявних резервів".