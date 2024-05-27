Сьогодні найбільш гарячий напрямок на фронті – Покровський у Донецькій області.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні на сайті Президента.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський назвав найбільш гарячі напрямки

"Сьогодні говорив із генералом Сирським. За цей день найбільш гарячий напрямок – Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу – стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", – наголосив Зеленський.

Advertisement

Як зазначив Президент України, за підсумками боїв цього тижня є за що відзначити воїнів 57-ї окремої мотопіхотної, 92-ї окремої штурмової, 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської та 47-ї окремої механізованої бригад.

Понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру, - Зеленський
Більше по темі

Понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру, - Зеленський

Президент наголосив, що Росії не можна вірити, адже під прикриттям перемовин Москва може готуватися до наступу.

"Також відзначу спеціальні підрозділи ГУР – і за оборону Харківщини, і за протидію російським штурмам у районі міста Часів Яр. Дякую! Відзначу й наших прикордонників. І за участь у боях на фронті разом з усіма Силами оборони та безпеки, і за знищення російських ДРГ. Зокрема, воїни Державної прикордонної служби України з бригади "Гарт", Львівського та Чопського загонів захищають нашу державу в районі Вовчанська", – додав Зеленський.

Advertisement

На одного полеглого воїна ЗСУ припадає 8 знищених росіян

Нагадаємо, що 25 травня Зеленський назвав приблизне співвідношення втрат між українськими та російськими військовими у боях на півночі Харківщині.

Про це він розповів у інтерв’ю казахському агентству "Власть".

За словами Президента України, прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився бойовими втратами у співвідношенні 1 до 8, тобто один українець на вісім росіян.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського Зеленський
Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського
Карина Доломанжи
4г тому
Наступ РФ на Харківщині був передчасним, - ISW ISW
Наступ РФ на Харківщині був передчасним, - ISW
Київ Пост
1д тому
Понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру, - Зеленський Зеленський
Понад 80 країн підтвердили участь у Саміті миру, - Зеленський
Київ Пост
1д тому
Зеленський назвав втрати росіян у боях на Харківщині Росія
Зеленський назвав втрати росіян у боях на Харківщині
Київ Пост
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія накопичує сили на кордоні з Харківською та Сумською областями
Далі » На президентських виборах у Литві переміг Гітанас Наусєда