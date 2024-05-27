Сьогодні найбільш гарячий напрямок на фронті – Покровський у Донецькій області.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні на сайті Президента.
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Зеленський назвав найбільш гарячі напрямки
"Сьогодні говорив із генералом Сирським. За цей день найбільш гарячий напрямок – Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу – стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", – наголосив Зеленський.
Як зазначив Президент України, за підсумками боїв цього тижня є за що відзначити воїнів 57-ї окремої мотопіхотної, 92-ї окремої штурмової, 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської та 47-ї окремої механізованої бригад.
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"Також відзначу спеціальні підрозділи ГУР – і за оборону Харківщини, і за протидію російським штурмам у районі міста Часів Яр. Дякую! Відзначу й наших прикордонників. І за участь у боях на фронті разом з усіма Силами оборони та безпеки, і за знищення російських ДРГ. Зокрема, воїни Державної прикордонної служби України з бригади "Гарт", Львівського та Чопського загонів захищають нашу державу в районі Вовчанська", – додав Зеленський.
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Нагадаємо, що 25 травня Зеленський назвав приблизне співвідношення втрат між українськими та російськими військовими у боях на півночі Харківщині.
Про це він розповів у інтерв’ю казахському агентству "Власть".
За словами Президента України, прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився бойовими втратами у співвідношенні 1 до 8, тобто один українець на вісім росіян.