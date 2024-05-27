В ніч на 27 травня двоє безпілотників впали на територію АЗС в російському місті Лівни Орловської області. Як повідомив губернатор регіону Андрей Кличков, один пожежник загинув і ще троє поранені. 

“Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста”, - сказав Кличков.

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За його словами, коли на місце події прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста, територію АЗС знову атакував безпілотник. Загинув водій пожежної частини. 

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Російський Телеграм канал ASTRA пише, що пошкоджено 2 станції, які розташовані за 250 метрів одна від одної.

Вранці 27 травня російське Міноборони повідомило, що ППО над територією РФ знищила 12 безпілотників. А саме, 6 БпЛА нібито збили над територією Орловської області, 4 − над територією Краснодарського краю і по 1 − над територією Брянської та Бєлгородської областей.

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Джерела Kyiv Post у воєнній розвідці (ГУР) вранці в понеділок повідомили про новий рекорд дальності ураження для дронів-камікадзе.

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Головне управління розвідки (ГУР) 26 травня атакувало радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" в Орську Оренбурзької області РФ. Український БпЛА пролетів понад 1800 кілометрів до російського обʼєкту.

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