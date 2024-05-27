Отримати дані із застосунку "Резерв+" неможливо, оскільки їх там не зберігають.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

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Застосунок "Резерв+" неможливо зламати

"Застосунок "Резерв+" отримав атестат відповідності КСЗІ (комплексної системи захисту інформації). Над застосунком працювали найкращі команди з кібербезпеки, які використовували найкращі успішні практики зі створення державних застосунків. Можемо запевнити, що зламати систему застосунку та отримати дані з неї неможливо, бо вона не зберігає їх", – пояснила Черногоренко.

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За словами заступниці міністра, застосунок працює за принципом "Дії" та отримує дані за запитом з реєстру в зашифрованому вигляді.

"Ті компрометації, що вже гуляють в мережі, – фейк та намагання зірвати мобілізаційні процеси і підірвати довіру до державних застосунків", – наголосила Черногоренко.

У перші дні роботи "Резерв+" зазнав кібератак

"Найбільше навантаження на систему очікувано відбулося у перші години запуску застосунку, адже цифровий сервіс – це завжди зручніше для людей", – прокоментувала Черногоренко.

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Як зазначила заступниця міністра, міністерство було готове до того, що ворог буде намагатися зірвати плани та запустить DDOS-атаки, тому був розроблений функціонал для захисту від спроб зламу із закриттям певних каналів трафіку. Такі контрдії сповільнили вхід для всіх. Зокрема, через це були труднощі з авторизацією через BankID. Водночас це дало можливість впоратися з кількома потужними атаками у перші дні роботи застосунку в суботу та неділю.

Понад мільйон громадян оновили свої дані

Нагадаємо, що 24 травня Міністерство оборони України повідомило про перший мільйон громадян із оновленими даними через застосунок "Резерв+".

Через Центри надання адміністративних послуг свої дані на той момент оновили 40 865 військовозобовʼязаних, а через територіальні центри соціальної підтримки – 21 735.

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Як зазначили в Міноборони України, "Резерв+" є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний у 176 країнах.