Цьогорічний фестиваль пройде під фокус-темою: "Життя на межі". Кураторами напрямку було обрано Тетяну Огаркову та Володимира Єрмоленка. У межах цієї фокус-теми на заході буде представлено аж дев’ять подій.

Цьогоріч програма великого фестивалю "Книжковий Арсенал", який відбудеться з 30 травня по 2 червня, включатиме понад 160 подій. То що й хто буде на фестивалі та які події варто відвідати?

"Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаймося до цієї межі. Там не кінець життя. Там його початок. Сьогодні нам здається, що до межі — вісім годин автівкою. Але ця межа проходить всередині нас. Насправді вона завжди проходить всередині нас", — кажуть куратори "Книжкового Арсеналу".

Численні інтелектуальні події від кураторки літературної програми "Долаючи розрив" Олени Гусейнової включатимуть як гарячі дискусії, так і заходи пам'яті. В рамках програми пройдуть, зокрема, літературні читання пам’яті письменниці Вікторії Амеліної, а також дискусія про нові біографічні тексти чинних військових і презентація щемких віршів, які торкнулися теми полону.

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Дитяча та підліткова програма цьогоріч має назву "Із широко розплющеними очима", її кураторкою буде Оля Русіна, а от професійну програму — зокрема, з дискусіями та панелями для видавців та літературних агентів — проведе Оксана Карп’юк.

Євгеній Стасіневич підготував спеціальну програму "Міста на межі", в якій планується представити "П’ятий Харків". Ця програма була створена у співпраці з харківським Літературним музеєм. Український ПЕН розробив серію з шести подій під назвою "Тривання голосу". Учасники організації говоритимуть про звучання українського голосу під час війни, піднімаючи теми минулого, сьогодення та майбутнього України.

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На "Книжковому Арсеналі" представлять понад 100 видавців

Окрім численних видавництв, які випускають художню та нон-фікшн літературу, представлені й ті, що випускають суто академічну літературу: наприклад, сходознавче видавництво "Сафран" і "Видавництво УКУ". Також цьогоріч участь у фестивалі візьме видавництво "Антологія", яке випускає книги шрифтом Брайля.

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Серед великих українських видавництв будуть "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Ранок", "Видавництво Старого Лева", "Наш формат" та Vivat. Щодо накладів книжок останнього, то тут велике питання: яку кількість літератури зможе доставити Віват на свої стенди. На жаль, Харків продовжує зазнавати обстрілів, і минулого тижня ракета влучила в цех "Фактор-друк", де згоріло кілька тисяч книжок. Багато з них були видані якраз для презентації на "Книжковому Арсеналі". Наприклад, вже відомо про втрату тиражу антології "Мотанка", про що заявила Тамара Горіха Зерня на своїй сторінці у Фейсбуці.

Серед великих книжкових стендів варто очікувати й представництва багатьох книгарень. Так, book.ua представить секцію "Художня література, книги англійською мовою", магазин Readeat — секцію "Художня література", книгарня Сенс — секцію "Нон-фікшн", Top Comics — матиме стенд у темі "Мальописи", а львівський Книжковий Лев представлятиме секцію "Арт-книга".

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Всі видавництва також зможуть взяти участь у секціях "Арткнига", "Художня книга", "Нонфікшн", "Література для дітей і підлітків", "Мальописи".

Де і коли відбудеться "Книжковий Арсенал 2024"?

Літературний фестиваль "Книжковий Арсенал" розпочнеться 30 травня й триватиме до 2 червня. Він складатиметься з програмної частини, ярмарку та митецьких заходів. За ці дні пройде багато подій, дискусій та лекторіїв, адже програма цього року налічує понад 160 подій.

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У перший день фестивалю заплановано всього 14 подій — це дискусії, презентації, поетичні читання, кіноперформанс і навіть арттерапевтичний воркшоп. Офіційне відкриття заходу та подальша дискусія "Межа всередині нас" запланована на 17.00 30 травня.

Всі події та сам фестиваль, як і кожного року до цього, пройде в будівлі Старого Арсеналу. Квитки можна придбати безпосередньо в касі Мистецького Арсеналу в дні фестивалю або за посиланням на сайті фестивалю. У вартість квитка входить відвідування будь-яких подій, книжкового ярмарку та 10 виставкових проєктів.

7 найвизначніших подій на "Книжковому Арсеналі", які варто відвідати всім

"Свідчення": читання пам’яті Вікторії Амеліної

Рік тому українська письменниця Вікторія Амеліна особисто брала участь у заходах "Книжкового Арсеналу". Тоді вона презентувала щоденник Володимира Вакуленка - підло вбитого російськими окупантами українського письменника. Цього ж року відбудуться читання вже творів самої Амеліної, яку теж вбила російська ракета. У цій війні, що триває вже понад 10 років, Росія хоче знищити всіх наших митців і культурних діячів, так само як вона знищує наші будинки, бібліотеки, школи та друкарські цехи.

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Згадуватимуть Амеліну й читатимуть її твори на "Книжковому Арсеналі" близькі, знайомі та колеги письменниці: Мар’яна Савка, Володимир Єрмоленко, Алім Алієв, Мирослава Барчук та інші.

Коли: четвер, 30 травня, 19.30

Де: Головна сцена

Довженко-Центр презентує кіноперформанс: фільм "Фата Моргана" з новим саундтреком від Пиріг і Батіг

Легендарний учень Леся Курбаса, режисер кіно Борис Тягно зняв за мотивами однойменної повісті Михайла Коцюбинського стрічку Fata Morgana. Ця німа кінокартина була знята на студії "Українфільм" у Києві ще у 1931 році. Критики досі відзначають технічну майстерність багатьох її епізодів, а сам фільм справив неабияке враження на глядачів та поціновувачів кіномистецтва.

Фолкгрупа "Пиріг і Батіг", яка створила новий саундтрек до цього класичного фільму, наживо виконає його під час його нової прем’єри на "Книжковому Арсеналі".

Коли: четвер, 30 травня, 20.00

Де: Вулична сцена

Дискусія "Бути військовим/військовою сьогодні"

Чудова компанія з визначних людей, які вже не один рік дотичні до нашої війни та мужньо захищають Україну, проведе необхідну нам усім дискусію. Цю подію варто відвідати кожному, щоб дізнатися більше про те, що кожного дня переживають наші захисники та захисниці.

Серед учасників: Дмитро Лазуткін – поет, спортивний коментатор, лауреат Шевченківської премії, а нині – речник Міністерства Оборони України. Артур Дронь – боєць 125-ї бригади ТРО, поет, автор поетичної збірки "Тут були ми". Ярина Чорногуз – бойова медикиня та морська піхотинка, а також поетеса, авторка двох збірок віршів. Леся Ганжа – журналістка та операторка FPV-дронів. Павло Казарін – журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 18.00

Де: Головна сцена

Музична моновистава театру Нафта: "Веселка на Салтівці"

Салтівський житловий масив, або Салтівка, як його називають харків'яни, розташований на сході міста, а тому найближче до кордону. Він вважається найбільшим житловим масивом України. З початку повномасштабної війни саме цей район зазнав найбільшої руйнації через постійні обстріли ворога, але попри все це Салтівка мужньо тримається.

Театр "Нафта" – це представник нової української театральної сцени. Він продовжує свою діяльність у Харкові попри небезпеку та численні обстріли. "Веселка на Салтівці" – це моновистава в жанрі музичної сюрреалістичної трагікомедії. Засновник театру Артем Вусик є її єдиним актором, який грає усі ролі.

Коли: п’ятниця, 31 травня, 19.30

Де: Вулична сцена

Презентація "Алла Горська. Боротьба триває"

Виставка "Алла Горська. Боривітер" в Українському Домі викликала величезний резонанс у суспільстві. Нарешті картини Алли Горської змогли вийти з тіні та були оцінені публікою. Це були різноманітні знахідки творів української художниці з музейних та приватних колекцій.

Цього разу мистецтвознавиця Олена Грозовська та куратори виставки представлять альбом видавництва "Родовід", який містить понад сто оригінальних праць мисткині з коментарями критиків і мистецтвознавців. Альбом допоможе більше дізнатися про життя та творчість дисидентки, вбитої за невстановлених обставин у 1970 році.

Коли: субота, 1 червня, 16.30

Де: Літературна сцена

Дискусія "Більше, ніж друг. Квір-література в українських реаліях від українських авторів"

Дипломантка "Коронації слова", дитяча авторка та сценаристка Ольга Войтенко та молода письменниця Дар’я Чайка, яка нещодавно випустила резонансний квір-роман "Майже хороші хлопці" разом із Підлітковою радою Мистецького Арсеналу, поговорять про українську квір-літературу. Обговорення буде базуватися на основних питаннях: чи існує в нас взагалі цей жанр, хто його амбасадори та як сприймаються ці твори у нинішній реальності? Після перемоги квір-особи Nemo на Євробаченні-2024 року ці теми як ніколи актуальні. Тож дискусія обіцяє бути цікавою.

Коли: неділя, 2 червня, 10.30

Де: Лекторій

Public talk від Vogue Ukraine. "Жінки про жінок: що ми відчуваємо сьогодні?"

Це буде вже друга подія редакції українського Vogue у межах "Книжкового Арсеналу". Публічна розмова "Жінки про жінок: що ми відчуваємо сьогодні?", яка відбудеться цьогоріч, буде містити багато рефлексій про місце та роль жінки в сучасній війні. Окрім цього, редакція представить лімітований наклад журналу Vogue Ukraine з поеткою і військовою Оксаною Рубаняк на обкладинці. Колекційний випуск можна придбати на стенді книгарні "СЕНС".

Серед учасниць розмови: українська дипломатка, постійна представниця України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова, науковиця, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова, культурна менеджерка і журналістка Богдана Неборак, очільниця фонду "Ветеранка", парамедикиня Катерина Приймак, військовослужбовиця і поетка Оксана Рубаняк, письменниця, продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська, продюсерка документального фільму "20 днів у Маріуполі" Василіса Степаненко.

Коли: неділя, 2 червня, 10.30

Де: Головна сцена