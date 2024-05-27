Служба безпеки України зібрала доказову базу та заочно оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії Олексію Криворучку, який брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила СБУ.

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СБУ оголосила підозру заступнику міністра оборони РФ

Встановлено, що за наказами Криворучка до загарбницьких угруповань РФ надходить зброя і боєприпаси, які виробляють підприємства її військово-промислового комплексу.

Крім того, підозрюваний особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб і балістичних ракет «Іскандер», якими завдаються масовані удари по цивільній інфраструктурі України.

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Яке покарання загрожує російському посадовцю

Фігуранту інкримінується ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України – ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи для притягнення російського посадовця до відповідальності за злочини проти українців.

Більше по темі Голові Ради Федерації РФ та соратниці Путіна повідомили про підозру Служба безпеки України зібрала доказову базу на Валентину Матвієнко, яка санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

СБУ повідомила про підозру голові Ради Федерації РФ та соратниці Путіна

Служба безпеки України задокументувала чергові злочини Валентини Матвієнко – голови Ради Федерації Федеральних зборів РФ, яка сприяла введенню російських військ в Україну.

Матвієнко, яка входить до найближчого кола російського президента Владіміра Путіна, санкціонувала повномасштабну війну, підписавши рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України.

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Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо «приєднання» тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації.

Встановлено, що Матвієнко координує поширення режиму Кремля на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в «законодавче поле» Росії.

Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті.