Військам Ізраїлю вдалося ліквідувати командувача так званої штаб-квартири ХАМАС Яссіна Рабію та ще одного високопосадовця терористичного угруповання Халеда Наджара.

Про це пише The Times of Israel.

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Армія Ізралю знищила двох командирів ХАМАСу

"Командувач так званої штаб-квартири ХАМАС на Західному березі річки Йордан та ще один високопосадовець терористичного угруповання були вбиті під час сьогоднішнього нічного авіаудару Ізраїлю в Рафаху", – повідомлили у ЦАХАЛ.

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Як зазначається, штаб-квартира на Західному березі річки Йордан є підрозділом ХАМАС, якому доручено здійснювати напади на Ізраїль з Західного берега Йордану.

За даними представників охорони здоров'я ХАМАС, внаслідок удару загинули близько 35 осіб.

"Рабія керував усіма військовими масивами штаб-квартири на Західному березі річки Йордан… брав участь у передачі коштів для терористичних цілей і керував нападами бойовиків ХАМАС на Західному березі", – додали в The Times of Israel.

Рабія скоїв кілька смертоносних нападів у 2001 і 2002 роках, убивши ізраїльських солдатів, а Наджар водночас брав участь у керуванні нападами та іншими терористичними діями на Західному березі Йордану, а також у передачі коштів оперативникам ХАМАС.

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Ізраїль посилив наступальні дії на Рафах

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про направлення більшої кількості військ до Рафаху.

Про це писав Укрінформ із посиланням на Times of Israel.

Як зазначив Галлант, операція продовжиться із додатковими силами, які увійдуть [у цей район – ред.]. Кілька тунелів у цьому районі були знищені силами Ізраїлю, а найближчим планується знищення ще більше тунелів.