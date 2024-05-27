Сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії для, зокрема, підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами. Під час підписання угоди у сфері безпеки Іспанію представляв Прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

Україна та Іспанія підписали угоду у сфері безпеки

Угода з Іспанією стала 10 двосторонньою безпековою угодою для України.

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"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", - заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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Президент України подякував за рішення Іспанії щодо додаткових снарядів та бронетехніки. Прем'єр Іспанії зазначив, що його країна бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.

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"Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак", - додав він.

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Фото: Офіс Президента України

Безпекова угода з Іспанією передбачає військову підтримку на мільярд євро

Після підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Іспанія Зеленський заявив, що цей документ передбачає виділення одного мільярда євро військової підтримки на поточний рік.

«Сьогодні ми з Прем’єр-міністром (Іспанії Педро Санчесом) підписали двосторонню безпекову угоду між нашими державами. Я дуже дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували один мільярд євро військової допомоги, а на період до 2027 року — 5 мільярдів євро для України від Іспанії через Європейський фонд миру», - розповів Зеленський.

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За його словами, Україна цінує інтерес Іспанії до спільного виробництва зброї та розвитку безпекових технологій. «Спільні проєкти обов’язково додадуть сили нашим народам і не лише військової, але й економічної. Хочу подякувати за рішення надати додаткові снаряди, додаткову броньовану техніку», - відзначив Президент України.

Фото: Офіс Президента України

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90 країн підтвердили участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

«Історичною буде участь Іспанії у Глобальному саміті миру, який відбудеться скоро, через два тижні. Зараз вже 90 країн підтвердили свою участь, і ми продовжуємо працювати з лідерами світу заради ширшого представництва», - сказав Зеленський.

За його словами, цей саміт буде першою реальною можливістю наблизити справедливий, надійний мир, а не просто паузу між російськими ударами.

«Там, на саміті, ми побачимо, хто насправді вірить у міжнародне право і готовий його дієво захищати. Кожен лідер, який не хоче продовження цієї війни та подальшої агресії Російської Федерації, може продемонструвати на саміті свою зацікавленість у мирі», - сказав Президент України.

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Фото: Офіс Президента України

Росія за місяць застосувала в Україні понад три тисячі КАБів

Очільник України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за місяць застосувала понад три тисячі КАБів для ударів по Україні.

"Найголовніша проблема, яка сьогодні є - РФ застосовує більше ніж 3 тисяч КАБів просто по людях в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тисячі, в цьому місяці - 3200. Просто на голови людям прилітають тисячі авіабомб. Як з цим боротися? Немає достатньої кількості ракет ППО, щоб зупинити тисячі авіабомб на місяць", - заявив він.

Президент зазначив, що такої кількості ракет просто не існує.

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"Ми просимо світ хоча б допомогти з додатковими 7 системами Patriot. Нам тільки для Харкова потрібно хоча б дві системи. Тому що РФ ці бомби використовує з літаків і якщо у вас є сучасні системи Patriot - ці літаки не зможуть підлітати так близько", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні системи, щоб не надавати РФ можливості атакувати Харків авіабомбами.

"Я не говорю про десятки систем, щоб закрити небо над Україною, я говорю про те, щоб хоча б не надавати можливості РФ використовувати авіабомби. Навіть ті партнери, які бояться давати ту чи іншу зброю повинні розуміти, що ППО - це оборона, а не наступ. Це захист, а не наступ", - зауважив він.