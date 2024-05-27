Україна обговорює з МВФ виконання умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Україна веде переговори з МВФ про четвертий перегляд програми розширеного фінансування

Як зазначається, від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади.

"Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", – пояснили в Мінфіні.

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"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, економічного відновлення та поступової євроінтеграції України. Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу обсягом близько 2,2 млрд доларів США, внаслідок успішного четвертого перегляду, вже у червні", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як зазначив Нацбанк у Фейсбук, у межах програми EFF (Extended Fund Facility) вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США.

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За умови успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати транш обсягом понад 2,2 млрд доларів. Таким чином, загальна сума отриманого фінансування зросте до 7,6 млрд доларів.