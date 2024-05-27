Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники по Альянсу на національному рівні мають переглянути обмеження, накладені ними на використання наданої Україні зброєю. Це пов'язано з тим, що Росія веде обстріли України зі своєї території та вважає себе прикритою державним кордоном від ударів у відповідь.

Про це Столтенберг заявив у Софії під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Болгарії Дімітаром Главчевим, передає кореспондент Укрінформу.

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Країни-члени НАТО мають переглянути обмеження на використання зброї, поставленої Україні

«Це справа союзників – приймати рішення про обмеження щодо (використання) зброї, яку вони поставляють в Україну. Це не рішення НАТО, це рішення окремих країн-союзниць. Деякі з них не мають жодних обмежень, інші застосовують різного роду обмеження. Моє послання у тому, що прийшов час зважити на (доцільність - ред.) деяких із цих обмежень», - наголосив керівник Альянсу.

Більше по темі Столтенберг закликав НАТО дозволити Україні бити по території РФ Генсек вважає, що Київ має право на захист, який включає також удари по військових цілях у Росії.

Він підкреслив, що важливо завжди пам’ятати, чим саме є ця війна. Це Росія атакувала та вдерлася до іншої країни, порушуючи міжнародне право, вбиваючи цивільних людей, окупувавши частину української території. Саме РФ порушила міжнародно визнані кордони України, які були раніше визнані самою Росією. Тож російське вторгнення в Україну є грубим порушенням міжнародного права, і, відповідно, Україна має право на самооборону, що прописано у Хартії ООН.

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Своєю чергою, країни-союзниці по НАТО мають право допомогти Україні у реалізації цього права на самооборону, що вони й зробили, коли надали Україні військову допомогу. Це не робить союзників по НАТО частиною цього конфлікту. Як підкреслив Столтенберг, Альянс надає Україні військову підтримку, але не надсилає свої війська або свої спроможності для участі у конфлікті ані на суходолі, ані у повітряному просторі над Україною.

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«Україна має право на самооборону, вони захищають свою землю та свою територію. Право на самооборону включає право завдавати ударів по законних військових цілях за межами України. Це частина самооборони», - сказав генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що поточні бойові дії під Харковом надають дуже чітку демонстрацію цієї тези, оскільки там російські війська атакують Україну та мирні міста України з-поза свого кордону.

«Лінія фронту, так чи інакше, збвгається з лінією кордону. Якщо ви не дозволяєте атакувати російські війська за лінією фронту лише тому, що вони знаходяться за лінією кордону, ви дійсно скорочуєте спроможність українських військ до самозахисту. Тому що росіяни можуть обстрілювати Україну і бути впевненими, що їх не обстріляють у відповідь... Моє послання - ми маємо зважити на ці обмеження. Якщо ми маємо надто багато обмежень, ми зв’язуємо одну руку в українських сил у самообороні», - зауважив Єнс Столтенберг.

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Він підкреслив, що це не означає, що всі обмеження на використання західної зброї Україною будуть зняті, оскільки є різні види зброї та, відповідно, різні обмеження. Але це не є рішенням НАТО, це має бути національним рішенням кожної з країн-союзниць. Деякі з них вже повністю скасували обмеження на використання Україною своєї зброї, деякі – ні.

Генсек НАТО наполягає на підвищенні ролі НАТО у координації військової допомоги для України

Також під час пресконференції Столтенберг заявив, що від початку російського військового вторгнення союзники по НАТО надали Україні безпрецедентну військову допомогу, але того, що вже зроблено, недостатньо. Саме тому союзники під час саміту у Вашингтоні мають погодити більш сталу та передбачувану багаторічну систему підтримки України, із збільшенням координуючої ролі Альянсу у цьому процесі.

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«Я закликаю всіх союзників, у тому числі – Болгарію, - робити більше, зробити нашу допомогу навіть більш сталою, скоординованою та більш передбачуваною. З цієї причини я підтримав підвищення ролі НАТО в координації безпекової допомоги та тренування для України. Я очікую, що під час зустрічі у Вашингтоні всі союзники погодяться з роллю НАТО в такій координації. Це забезпечить більшу відповідальність, передбачуваність та платформу високого рівня для розподілу навантаження між країнами-союзницями», - сказав генсек НАТО. Він наголосив, що підтримка України з боку Альянсу має бути більш інституційною та передбачати багаторічні фінансові внески від країн-союзниць, щоб ефективно підтримувати Україну зараз та у більш віддаленій перспективі.

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«Нашим інтересам з безпеки відповідає – підтримати Україну, забезпечити її перемогу як суверенної незалежної держави. Ми очікуємо, що лідери країн НАТО погодять більш значну роль НАТО в підтримці України. Саме тому я запропонував більш потужні фінансові внески для України на наступні роки», - додав Столтенберг.