Рада Європейського Союзу офіційно оголосили про створення нових рамкових правил для застосування санкцій щодо осіб, причетних до порушень прав людини у Росії, та запровадив їх щодо 19 російських громадян та однієї установи.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Європейської ради.

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У ЄС запровадили черговий санкційний режим проти Росії

«Рада ЄС сьогодні створила нові рамкові умови для застосування обмежувальних заходів проти відповідальних за серйозні порушення прав людини, за репресії проти громадянського суспільства й демократичної опозиції, а також за підрив демократії та верховенства права в Росії», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що запровадити новий санкційний режим запропонував високий представник ЄС Жозеп Боррель після смерті у російській в’язниці Олексія Навального. Він включає обмеження на експорт обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, а також обладнання, технологій або програмного забезпечення, що використовується переважно у сферах інформаційної безпеки, для проведення моніторингу або перехоплення на засобах телекомунікації.

Більше по темі Німецького ексофіцера посадили за шпигунство на користь РФ Обвинувачуваний служив у відомстві, що відповідає за закупівлю зброї для Бундесверу та передавав росіянам інформацію про системи боєприпасів й авіаційні технології.

Рада ЄС також вирішила включити до санкційного списку 19 осіб і російську Федеральну службу з виконання покарань, яка несе відповідальність за систематичне знущання та погане поводження з політв’язнями. До переліку увійшли судді, прокурори та інші представники правової системи Росії, які відіграли ключову роль в ув’язненні та загибелі Навального, в ув’язненні за політичними звинуваченнями одного з найбільш поважних російських правозахисників Олега Орлова та художниці Олександри Скочиленко.

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На підсанкційних осіб поширюються заморожування фінансових активів, громадянам ЄС або компаніям заборонено надавати їм будь-які кошти. На фізичних осіб також поширюється заборона на поїздки до ЄС, навіть транзитом.

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Євросоюз запровадив санкції проти бізнесменів Медведчука та Марчевського

Чеська дипломатія внесла до санкційного списку ЄС три проросійські організації.

Про це повідомляє МЗС Чехії у соцмережі Х.

"Чеській дипломатії вдалося домогтися внесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", – зазначається в заяві.

Відтепер усі обмеження проти зазначених осіб та медіаплатформи, запроваджені раніше Чехією, тепер діють у всіх 27 країнах-членах ЄС.

Медведчуку та Марчевському відтепер заборонено в'їзд до і транзит через усі країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.