Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща вводить обмеження на пересування російських дипломатів на її території.

Про це він повідомив після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Onet.pl.

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Російським дипломатам обмежать пересування на території Польщі

“Я щойно оголосив про рішення Польщі у зв’язку з участю Росії в гібридній війні проти Європейського Союзу та Польщі. Будуть введені обмеження на пересування російських дипломатів по нашій країні”, - заявив Сікорський.

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За його словами, російське посольство у Варшаві незабаром отримає відповідну ноту.

Обмеження стосуватимуться співробітників як посольства, так і консульств РФ. Зокрема, дипломати з посольства РФ зможуть пересуватися виключно в межах Мазовецького воєводства (адміністративний центр - Варшава), а консули - у межах тих воєводств, де вони працюють. Обмеження стосуватимуться всіх дипломатів і консулів, крім посла РФ у Польщі.

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“Інші країни вже мають такі положення, і ми розраховуємо на те, що й нові країни наслідуватимуть наш приклад”, - зазначив Сікорський, наголосивши, що Варшава має докази того, що РФ санкціонувала диверсії в Європі.

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“Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал”, - сказав він.

Окрім посольства і консульського відділу у Варшаві, Росія має генконсульства у Гданську (адміністративний центр Поморсього воєводства), Познані (адміністративний центр Великопольського воєводства) і Кракові (адміністративний центр Малопольського воєводства).

Польща стежитиме за кордоном з РФ за допомогою американських аеростатів

Республіка Польща закупила чотири розвідувальні аеростати Barbara для спостереження за повітряним простором на кордонах із Росією та Білоруссю, повідомляло польське міністерство оборони.

Аеростати Barbara здатні виявляти ракети, літаки, безпілотники і плавучі засоби в радіусі понад 300 км. Вони будуть інтегровані з діючою в країні системою ППО.

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Аеростати мають сучасне обладнання, яке включає радари для сканування повітряного простору та поверхні землі, бортові радари раннього попередження з можливістю ідентифікації «свій-чужий», а також відповідні системи наземного управління.

Головна перевага аеростатних систем порівняно з пілотованою авіацією полягає у можливості тривалішого перебування у повітрі, а також відсутності екіпажу на борту.

“Ми починаємо день з урочистого підписання контракту на закупівлю аеростатів у рамках програми "Барбара". Це системи радіолокації, які змінять безпекову позицію Польщі, піднімуть її на вищий рівень. Розвідка, радіолокація, вся діяльність, пов'язана з візуалізацією, наведенням на ціль”, - казав віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.