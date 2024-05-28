Сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії для, зокрема, підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Путін намагається зірвати Саміт миру і влаштувати паралельну платформу

У Брюсселі під час пресконференції з Прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін боїться Глобального саміту миру, має намір зірвати його і влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися з приводу саміту.

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«Путін боїться цього саміту, намагається його зірвати і влаштувати якусь паралельну платформу. Тому є лідери, які ще не висловилися. Якщо є ті, хто може підтримати Росію, то вони підтримують сьогодні війну», - сказав Зеленський.

Він подякував Прем’єр-міністру Бельгії Александру Де Кроо за принципову підтримку Глобального саміту миру.

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«Існують лише два сценарії розвитку подій: або реальний мир, або подальше розширення війни. Ми бачимо, що Росія робить усе заради другого сценарію, намагається зірвати Саміт миру. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які це розуміють і роблять усе, щоб Саміт миру дійсно міг стати примусом Росії до миру. Це абсолютно можливо. Все залежить від того, наскільки рішучими будуть лідери світу і від того, що кожна держава насправді обирає, чи хоче встановити реальний мир, або влаштовує та ситуація, яка зараз. Тобто влаштовує війна», - відзначив глава Української держави.

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Фото: Офіс Президента України

Зеленський прокоментував можливу відсутність президента США Джо Байдена на саміті : «Я вважаю, що це не дуже сильне рішення».

«Я б дуже хотів, щоб президент Байден був особисто присутній (на Саміті миру) і знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні», - сказав очільник країни.

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Він додав, що Сполучені Штати дуже сильно допомагають, але зараз усе просто: «буде Саміт миру, який влаштовує увесь світ, а потім буде щось, що спробує зробити Росія».

«Вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його відсутності буде аплодувати тільки Путін. Причому стоячи», - заявив Зеленський.

Також він додав, що Київ чекає відповіді від Китаю та Бразилії щодо участі у саміті.

Президент заявив, що дипломатичний тиск демократичного світу на Росію сьогодні дуже важливий, бо нині «Росія не сама».

«Іде відкрите постачання зброї від Ірану і не тільки дронів, а й ракет, триває постачання артилерійських снарядів та ракет з північної Кореї тощо. Є й такі речі, про які ми сьогодні публічно не говоримо, але бачимо це постачання. Не говоримо про нього, поки не матимемо стовідсоткових доказів постачання від тієї чи іншої держави російському злу», - розповів Володимир Зеленський.

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Україна та Бельгія підписали угоду у сфері безпеки

Сьогодні в Брюсселі Зеленський із Прем’єр-міністром Александром Де Кроо підписали двосторонню угоду між Україною та Бельгією про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку.

Як зазначив Президент України, документ передбачає щонайменше 977 мільйонів євро бельгійської військової допомоги Україні цього року, а також зобов’язання Бельгії надавати нашій країні підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди.

"Документ також передбачає посилення співпраці в оборонній промисловості, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування збитків, відповідальність агресора, використання заморожених російських активів та відновлення економіки", – пояснив ПрезидентУкраїни.

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Президент України та Президент Євроради обговорили проведення Саміту миру

Під час перебування у Бельгії Президент України Володимир Зеленський та Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові обговорили підготовку до проведення Глобального саміту миру.

«Перебуваючи в столиці ЄС Брюсселі, провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб подякувати за незмінну підтримку з боку ЄС. Детально обговорили підготовку Саміту миру. Цінуємо прагнення Президента Європейської ради зробити саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир. Скоординували наші кроки на найближчий час. Дякую Шарлю Мішелю за стовідсотковий конструктив», - розповів Зеленський.

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За його словами, альтернатив справжньому миру не повинно бути. Президент відзначив, що в розумінні цього Україна єдина з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою.