Росія значно активізувала рекрутинг найманців із центральної Африки для війни проти України. Ідеться, зокрема, про жителів Руанди, Бурунді, Конґо й Уганди.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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ГУР зазначило, що Росія активно вербує найманців з Африки

Вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі, згідно з даними ГУР, займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії.

Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою розміром 2 тисячі доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2,2 тис. доларів, медичне страхування, а також російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.

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РФ кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Харківщину

Міноборони Великої Британії повідомляло, що в ході наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія посилила свої підрозділи «Африканським корпусом», який підконтрольний Міноборони РФ, регулярними російськими військами та підрозділами «Шторм Z».

Більше по темі Парламент Швейцарії схвалив висилку російських шпигунів Напередодні Глобального саміту миру швейцарська влада посилила заходи проти агентів російської розвідки.

«Африканський корпус» МО РФ був створений у грудні 2023 року та налічує понад 2 000 солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців. Багато з яких раніше служили у групі Вагнера.

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Підрозділи «Африканського корпусу» з великою ймовірністю раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.