У Києві працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.
Про це повідомляє ДБР.
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Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова затримали після внесення застави
«Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень», - йдеться у повідомленні.
Приводом для затримання стала інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.
У ДБР нагадали, що відносно Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього військкома і суд помістив його під варту.
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Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.
Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення; в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Справа Борисова - що відомо
Проти колишнього військкома Євгена Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало екс-посадовця в липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваний був звільнений з військової служби.
За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.
Серед раніше арештованого майна:
- земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;
- два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;
- домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;
- дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;
- автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;
- автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;
- автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску;
- автомобіль Audi A6 1999 року випуску та ін.
У грудні 2023 року, на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу, накладено арешт на нерухоме майно одеського очільника ТЦК та СП в Іспанії - віллу та офісне приміщення. Також судом накладено арешт на 9 земельних ділянок, два будинки, домоволодіння, дві квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.