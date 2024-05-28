У Києві працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Про це повідомляє ДБР.

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Ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова затримали після внесення застави

«Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

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Приводом для затримання стала інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

У ДБР нагадали, що відносно Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього військкома і суд помістив його під варту.

Більше по темі НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні ексзаступнику керівника ОП Йдеться про Андрія Смирнова, який підтвердив оголошення йому підозри та проведення обшуку.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому військкому вже було повідомлено про підозри: у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення; в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

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Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.