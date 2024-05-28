Міністерство фінансів підготувало оновлену стратегію (concept note) для програми пільгового кредитування «5-7-9%», тим самим виконавши структурний маяк для четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (Extended Facility Program, EFF).

Про це Київ Пост повідомили два джерела, наближені до перемовин на умовах анонімності.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Документ існує, але поки його не оприлюднювали,» – повідомило одне з джерел Київ Пост, наближене до перемовин.

Advertisement

Стратегія поки що не була опублікована публічно, адже фінальні правки в неї будуть вноситися після погодження з фондом. Документ коригуватимуть під час перемовин з МВФ, які почалися 27 травня, і лише після цього опублікують фінальний варіант.

«За успішного проходження четвертого перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом понад $2,2 млрд, а загальна сума отриманого фінансування зросте до $7,6 млрд», – повідомили у пресслужбі Національного банку. У межах програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько $5,4 млрд, а загальний обсяг програми до 2027 року – $15 млрд.

Українська сторона буде проводити перемовини стосовно четвертого траншу директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм, заступницею керівника місії МВФ в Україні Саани Надім, заступника керівника місії Тревора Лессарда, а також постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Advertisement

Потреба у зовнішньому фінансуванні в 2024 році становить $37,3 млрд. Ця фінансова допомога покриває видатки, які не пов’язані з обороною та безпекою, включаючи соціальні видатки працівникам бюджетних сфер та пенсіонерам.

Окрім $5,4 млрд від МВФ, у 2024 році Україна очікуватиме €16 млрд від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility, мінімум $1,5 млрд від Світового Банку та $7,8 млрд від США, порахували експерти консорціуму економічних аналітичних центрів RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine).