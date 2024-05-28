У Празі відбулася робоча зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з групою лідерів ЄС, де обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр.

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Шмигаль і Фіала обговорили чеську ініціативу та інші потреби України

"Прибули в Прагу на запрошення Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США. Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", - написав він.

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Шмигаль зазначив, що також сторони обговорили можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Він подякував прем'єр-міністру Чехії "за підтримку в цьому питанні".

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Прем'єр-міністр додав, що серед тем розмови були питання спільного виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. Також говорили про санкції, конфіскацію російських активів, формулу миру, актуальні питання співпраці.

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"Вдячні Чехії за всебічну підтримку", - зазначив Шмигаль.