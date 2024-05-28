У Празі відбулася робоча зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з групою лідерів ЄС, де обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро.
Про це повідомив прем'єр-міністр.
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Шмигаль і Фіала обговорили чеську ініціативу та інші потреби України
"Прибули в Прагу на запрошення Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США. Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", - написав він.
Шмигаль зазначив, що також сторони обговорили можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Він подякував прем'єр-міністру Чехії "за підтримку в цьому питанні".
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Прем'єр-міністр додав, що серед тем розмови були питання спільного виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. Також говорили про санкції, конфіскацію російських активів, формулу миру, актуальні питання співпраці.
"Вдячні Чехії за всебічну підтримку", - зазначив Шмигаль.
Чеська ініціатива - що треба знати
У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла близько 800 тис. одиниць амуніці у третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.
Чехія вже уклала контракти на купівлю 180 тисяч снарядів для подальшої передачі Україні. Планується законтрактувати ще 300 тисяч боєприпасів.
За словами Павела, чеська мета - створення довгострокової системи постачання боєприпасів для важкого озброєння. Це має безпосередньо змінити ситуацію на передовій. Усі мають прийняти той факт, що більш відповідальна політика безпеки також включає суттєве збільшення кількості озброєнь.
У квітні Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що завдяки приєднанню до чеської ініціативи близько 20 країн, з'явилася моєливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для України.
На початку травня стало відомо, що першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи доставлять в Україну у червні.