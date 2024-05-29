"У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - зазначається в повідомленні..

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Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм .

У ніч проти 29 травня Сили оборони України знешкодили 13 російських ударних БПЛА "Шахед".

Сили оборони ліквідували майже всі БпЛА

Нагадаємо, що 21 травня українським захисникам також вдалося збити майже всі безпілотники типу Shahed під час нчної атаки.

Про це теж повідомляв Микола Олещук у Телеграм.

Як зазначалося, ворог атакував 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим. ЗСУ знешкодили 28 із них.