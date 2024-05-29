У ніч проти 29 травня Сили оборони України знешкодили 13 російських ударних БПЛА "Шахед".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Телеграм.
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Українські сили знищили 13 російських дронів
"У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ. Напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - зазначається в повідомленні..
Сили оборони ліквідували майже всі БпЛА
Нагадаємо, що 21 травня українським захисникам також вдалося збити майже всі безпілотники типу Shahed під час нчної атаки.
Про це теж повідомляв Микола Олещук у Телеграм.
Як зазначалося, ворог атакував 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим. ЗСУ знешкодили 28 із них.