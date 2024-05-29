Як зазначається, на підозрюваного поклали такі процесуальні обов’язки:

"Слідчий суддя ВАКС [Віктор Маслов – ред.] підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн", – пояснили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Фейсбук .

НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні Андрію Смирнову

Нагадаємо, що в період з 2020 по 2022 рр. Смирнов набув активів вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Про це повідомляла пресслужба НАБУ.

Як зазначалося, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

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Для того, щоб приховати наявність майна, Смирнов оформив частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі, а мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.