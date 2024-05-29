ВАКС призначив ексзаступнику Єрмака Смирнову 10 млн грн застави.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Фейсбук.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Слідчий суддя ВАКС застосовував до ексзаступника голови ОП запобіжний захід у вигляді застави
"Слідчий суддя ВАКС [Віктор Маслов – ред.] підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн", – пояснили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Як зазначається, на підозрюваного поклали такі процесуальні обов’язки:
- Прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- Не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- Повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- Утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- Здати на зберігання до відповідного органу державної влади документи для виїзду та в'їзду в Україну.
Також строком дії обов'язків визначили 28 липня. Кошти мають внести протягом 5 днів з дня обрання запобіжного заходу.
НАБУ повідомило про підозру у незаконному збагаченні Андрію Смирнову
Нагадаємо, що в період з 2020 по 2022 рр. Смирнов набув активів вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.
Про це повідомляла пресслужба НАБУ.
Як зазначалося, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.
Для того, щоб приховати наявність майна, Смирнов оформив частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі, а мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.