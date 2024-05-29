Росіяни вдарили по населених пунктах Херсонської області, через що загинула людина.

Про це написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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Росія вкотре обстріляла Херсонську область

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Придніпровське, Іванівка, Берегове, Білозерка, Янтарне, Дніпровське, Олександрівка, Антонівка, Комишани, Зеленівка, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Гаврилівка, Монастирське, Зміївка, Золота Балка, Ольгівка, Біляївка та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

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За його словами, війська РФ влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши, зокрема, 9 приватних будинків, об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосппідприємство та заклад культури. Окрім того, від удару постраждали гаражне приміщення та сільгосптехніка.

"Через російську агресію одна людина загинула.", – повідомив голова Херсонської ОВА.