Під час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини відправлять у регіони Росії на "перевиховання".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Українських дітей вивозитимуть у різні регіони РФ

"У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на "великороса", – пояснюється в повідомленні.

Цей план озвучив місцевий гауляйтер Леонід Пасєчник.

Як зауважили в ЦНС, заняття з дітьми проводитимуть також і "герої СВО". Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів у Росії та на тимчасово окупованих нею землях – поширена практика.

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За даними ЦНС, повідомлялося про випадки фізичного насилля та сексуальних домагань під час таких "занять".

"Окупанти усіма силами намагаються приховувати ці факти, втім, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву, аби в майбутньому притягнути злочинців до відповідальності", – наголосили в ЦНС.

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РФ організувала пересувну пропагандистську виставку на Луганщині

Пропагандисти запустили кремлівську виставку "русская вєсна" з метою дезінформування населеня ТОТ.

Про це також повідомлялося в ЦНС.

Як зазначалося, виставку демонструють у Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах, які РФ захопила після початку повномасштабного вторгнення. На неї примусово водять місцевих школярів і студентів. У матеріалах виставки відстуня інформація про роль Росії в розгортанні війни.