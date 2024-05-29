Україна отримає першу партію снарядів, закуплених у межах чеської ініціативи, найближчими днями.

Про це пише Reuters

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Чеська ініціатива зібрала 1,6 мільярда євро

Перед зустріччю з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і лідерами кількох країн ЄС - союзниць України у Празі у вівторок прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив, що перші поставки снарядів у рамках чеської ініціативи відбудуться в червні.

"Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм будуть доставлені в червні", – сказав Фіала й додав: "Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями".

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За його словами, гроші, зібрані на даний момент, надійшли від 15 членів ЄС і НАТО. При цьому він не уточнив, які саме країни брали в цьому участь.

У спільній заяві учасники зустрічі зазначили, що за умов поточного фінансування вони "очікують забезпечити передачу півмільйона артилерійських боєприпасів до кінця року".

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Як наголосив прем’єр-міністр Чехії, ініціативу продовжуватимуть стільки, скільки буде потрібно.

Шмигаль і Фіала обговорили чеську ініціативу

Нагадаємо, що під час зустрічі Дениса Шмигаля з групою лідерів країн ЄС у Празі у вівторок була обговорена реалізація чеської артилерійської ініціативи.

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Про це повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначав Шмигаль, під час двосторонньої зустрічі з Фіалою посадовці обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро.

Прем'єр-міністр України наголосив, що важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Сторони розглянули питання можливості використання зброї партнерів для захисту на території агресора, і Чехія підтримала в цьому Україну.

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