Польща не проти застосування Україною західної зброї для ударів по РФ.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі Radio ZET.

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Польща не обмежує Україну в ударах зброєю по території Росії

За словами Томчика, у цьому питанні не повинно бути жодних обмежень. Він зазначив, що таку позицію мають небагато країн.

"Росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка – Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні", – пояснив Томчик.

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Також заступник міністра оборони наголосив, що Польща вже зробила Україні 44 пожертви і готує 45-у.

"Зага вартість пожертвувань становить 15-20 мільярдів злотих. Коли ми передаємо зброю в Україну, нам, очевидно, потрібно поповнювати склади. Сьогодні бюджет Міноборони є найвищим в історії – наступного року він становитиме 4%. ВВП, і це величезні зусилля держави і суспільства", – повідомив Томчик.

У НАТО закликали дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по Росії

Нагадаємо, що 27 травня Пармламентська Асамблея НАТО закликала уряди країн Альянсу підтримати Україну в своєму міжнародному праві на самозахист, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої членами НАТО, для завдання ударів по законних цілях.

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Як зазначалося, нинішніх зусиль із надання військової допомоги ще недостатньо, тому члени Альянсу мають перейти від поступових кроків до стратегії, яка забезпечить Україні все необхідне на потрібний для перемоги час.