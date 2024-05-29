Сполучені Штати Америки та Німеччина закликають Президента України Володимира Зеленського не вимагати “неможливого” – чітких часових рамок вступу України до НАТО – на саміті Альянсу, написало 28 травня британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела.

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9 - 11 липня, Україні не запропонують нічого, що дало би їй змогу просунутися на шляху до членства, через побоювання, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією.

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"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року", — повідомило The Telegraph джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

Втім, за інформацією джерел видання, перед самітом НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року країни, які підтримують вступ України до Альянсу, чинили сильний тиск із цього питання на інших членів, що призвело до розколу у військовому блоці.

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The Telegraph пише, що на саміті НАТО у Вашингтоні лідери країн альянсу запропонують Україні те, що зараз називають "містком" або "шляхом" до вступу, щоб продемонструвати підтримку цього процесу.

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Пакет підтримки, що обговорюється зараз, підкреслить "здатність України обирати власне майбутнє" і продемонструє, що "шлях до членства стає коротшим", заявили двоє дипломатів.

Вступ Києва до НАТО створить загрозу для Москви - Путін

Раніше Президент РФ Владімір Путін говорив, що вступ Києва до Альянсу створить загрозу для Москви і не підвищить безпеку України, оскільки виникне "додаткова напруга на міжнародній арені".

Зеленський оголосив про подання заявки на вступ України до НАТО в прискореному порядку 30 вересня 2022 року. На саміті альянсу у Вільнюсі в липні 2023-го члени блоку домовилися спростити шлях вступу України.

У 2023 році до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які до цього зберігали нейтральний статус. Обидві подали заявки в травні 2022-го на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Путін здивований тим, що "Фінляндію втягнули в НАТО", оскільки у них були "найсердечніші, найтепліші стосунки".