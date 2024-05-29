РФ поширює заяви свого міноборони зі звинуваченнями ЗСУ у використанні проти армії Росії токсичних речовин.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія звинувачує Україну у плануванні використання хімзброї

"Ворожа пропаганда активно поширює чергові заяви міноборони рф зі звинуваченнями Сил оборони України у використанні проти російських військових токсичних речовин", – пояснили в ЦПД.

Також у Центрі додали, що ресурси ворога поширюють інформацію про нібито намір українських військових найближчим часом застосувати на Харківському напрямку бойові отруйні гази, зокрема заборонений люїзит.

Advertisement

"Ворог не вперше вдається до подібних дезінформаційних атак. У такий спосіб він намагається змістити увагу від воєнних злочинів російських військ на Харківщині та виправдати терор рф щодо цивільного населення України", – наголосили в ЦПД.

Як зазначає ЦПД, Україна дотримується умов Конвенції про заборону хімічної зброї, в той час як Росія визнана порушником цієї Конвенції.