РФ поширює заяви свого міноборони зі звинуваченнями ЗСУ у використанні проти армії Росії токсичних речовин.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Росія звинувачує Україну у плануванні використання хімзброї

"Ворожа пропаганда активно поширює чергові заяви міноборони рф зі звинуваченнями Сил оборони України у використанні проти російських військових токсичних речовин", – пояснили в ЦПД.

Також у Центрі додали, що ресурси ворога поширюють інформацію про нібито намір українських військових найближчим часом застосувати на Харківському напрямку бойові отруйні гази, зокрема заборонений люїзит.

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"Ворог не вперше вдається до подібних дезінформаційних атак. У такий спосіб він намагається змістити увагу від воєнних злочинів російських військ на Харківщині та виправдати терор рф щодо цивільного населення України", – наголосили в ЦПД.

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Зокрема, скасування "танкового біатлону" пов'язане з повномасштабною війною в Україні.

Як зазначає ЦПД, Україна дотримується умов Конвенції про заборону хімічної зброї, в той час як Росія визнана порушником цієї Конвенції.

ОЗХЗ не визнала обґрунтованими дані про застосування хімічної зброї в Україні

Як зазначили в секретаріаті Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), інформація, яку надали сторони, є недостатньо обґрунтованою.

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Про це повідомлялося в заяві речника Організації. 

Повідомлялося, що ситуація залишається нестабільною та надзвичайно тривожною щодо можливого повторного використання токсичних хімікатів як зброї. Знищення всіх заявлених запасів хімічної зброї у світі було завершене в липні 2023 року під суворим контролем Секретаріату ОЗХЗ.

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