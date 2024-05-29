Сьогодні Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав пропозицію про виплату грошової допомоги українцям, які після закінчення війни повертатимуться додому.

Про це повідомив президент Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

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Комітет ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повернуться додому після війни

Гончарено пояснив, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатися жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від країн Європейського Союзу.

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Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.

ПАРЄ визнала Путіна нелегітимним

Раніше Гончаренко повідомляв, що ПАРЄ одноголосно не визнала легітимність Владіміра Путіна. Також Асамблея звернулася до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, Європейського Союзу, щоб вони зупинили всі контакти з владою Путіна.

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У пакеті будуть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

"Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в Росії назвали "так званими" і замість "далекі від чесних і справедливих" назвали — "нечесні і несправедливі". Я на цьому наголошував і відстоював це", – зазначав нардеп Гончаренко.

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