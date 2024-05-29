Сьогодні Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав пропозицію про виплату грошової допомоги українцям, які після закінчення війни повертатимуться додому.
Про це повідомив президент Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Комітет ПАРЄ пропонує виплачувати гроші українцям, які повернуться додому після війни
Гончарено пояснив, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатися жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від країн Європейського Союзу.
Норму про виплату коштів українцям додали у велику доповідь щодо України, яку готує комітет ПАРЄ з міграції.
ПАРЄ визнала Путіна нелегітимним
Раніше Гончаренко повідомляв, що ПАРЄ одноголосно не визнала легітимність Владіміра Путіна. Також Асамблея звернулася до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, Європейського Союзу, щоб вони зупинили всі контакти з владою Путіна.
Швеція відправить Україні рекордний пакет допомоги на 1,16 млрд євро
"Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в Росії назвали "так званими" і замість "далекі від чесних і справедливих" назвали — "нечесні і несправедливі". Я на цьому наголошував і відстоював це", – зазначав нардеп Гончаренко.