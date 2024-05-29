Повідомляється, що колишній президент США та ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп нібито заявив, що бомбив би Пекін і Москву, якби вони вторглися на Тайвань і в Україну за його президентства.

Згідно з публікацією Washington Post, Трамп зробив цей коментар під час невизначеної частини свого загальнонаціонального туру зі збору коштів, і ця заява, як повідомляється, шокувала деяких його "донаторів".

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Часто його коментарі на заходах стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах – таких, як інфляція та імміграція.

"Наприклад, під час одного заходу він припустив, що розбомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань, чимось здивувавши деяких своїх "донаторів", – прокоментував Джош Доусі, автор звіту, без подальших уточнень.

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Видання повідомило, що звернулося до кампанії Трампа з "детальними запитаннями щодо його запитів на збір коштів", але отримало лише "заяву на підтримку його зусиль".

Трамп був відомий, і часом прискіпливо оцінювався, своєю неоднозначною позицією щодо України.

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У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії, він вихваляв російського президента Владіміра Путіна як "генія" та "кмітливого", а до і після цих слів був тривалий скептицизм щодо допомоги Україні.

Однак у лютому цього року Трамп назвав нинішнього президента США Джо Байдена, який офіційно закликав до збільшення допомоги Києву, слабким лідером, який "віддасть" Україну Путіну, припустивши, що він зробить для України більше.

Трамп також звинуватив Європу в тому, що вона "не виплачує належної частки" підтримки України порівняно з Вашингтоном. Цю заяву було спростовано в аналізі Kyiv Post на початку цього місяця.

У коментарі, опублікованому у вересні 2023 року, Трамп також заявив, що закінчить війну в Україні протягом 24 годин, не уточнивши, як саме він це зробить. У квітневому звіті Washington Post стверджувалося, що план Трампа вимагатиме від України поступитися Донбасом і Кримом, що буде стратегічно значущим відхиленням від поточної політики Вашингтона.