Служба безпеки затримала двох колаборанток, які працювали на РФ у період окупації частини Херсона.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ затримала двох колаборанток

"Серед них – колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування. Під час захоплення обласного центру вона підтримала рашистів, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації РФ. Там за протекції гауляйтера Сальдо фігурантка очолила так званий відділ соцполітики", – зазначили в СБУ.

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У Службі безпеки додали, що для конспірації поплічниця Росії використовувала "псевдонім", яким підписувала "розпорядчі" документи. Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду.

Як зазначається, Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя.

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Також іще одна викрита колаборантка – мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" росіян, де агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії.

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Для збору "голосів" вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь РФ. Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, але Служба безпеки її затримала.

Яке покарання загрожує колаборанткам

СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ схопила колаборанта, який під час окупації Херсона працював охоронцем російської катівні

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ затримала чергового колаборанта, який під час тимчасового захоплення Херсона працював охоронцем російської катівні, а потім мобілізувався до української армії.

Про це повідомляв пресцентр СБУ.

Як зазначалося, фігурант працював у російській катівні, яку РФ облаштувала на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Там він перебував на "посаді" охоронця окупаційного об’єкта, до якого росіяни звозили репресованих місцевих жителів. Після звільнення правобережної Херсонщини зловмисник певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався "сховатися" від покарання.