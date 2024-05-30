Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Рада міністрів ЄС із зовнішніх відносин (з питань торгівлі) погодила підвищення тарифів на імпорт зернової та олійної продукції з Росії і Білорусі.
Про це він повідомив у соцмережі X.
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ЄС погодив заборонні мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі
«Міністри ЄС погодилися запровадити високі тарифи на зерновий імпорт з Росії й Білорусі з 1 липня, щоб припинити дестабілізуючу роль російського зерна для фермерського сектору ЄС; обмежити доходи Росії для фінансування її війни в Україні; для боротьби з незаконним російським експортом вкраденого в Україні зерна на ринок ЄС», - написав Домбровскіс.
У Європейській Раді зазначили, що ухвалене рішення має на меті запровадити «заборонні» тарифи на зернові, олійні культури та продукти їх перероблювання з Росії та Білорусі до рівня, який на практиці зупинить імпорт цих продуктів.
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Ці заходи будуть застосовуватися проти продукції, яка прямо або опосередковано експортується в ЄС з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Водночас вони не поширюються на транзит їхньої зернової продукції через ЄС на ринки третіх країн.
«Є свідчення, що Російська Федерація незаконно привласнює великі обсяги такої продукції на окупованих територіях України та експортує на зовнішні ринки під виглядом російських товарів. Ці заходи дозволять запобігти дестабілізації ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно викраденого зерна, виробленого на території України, та не дозволить Росії використовувати надходження від його експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України», - йдеться у заяві.
Сьогоднішнє рішення Ради міністрів ЄС буде оприлюднене в Офіційному журналі Європейського Союзу. Відповідні регуляторні правила набудуть чинності 1 липня 2024 року.
DONE 👋- EU ministers agreed to hike tariffs on Russia/Belarus grain imports from July 1, to:— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) May 30, 2024
✅stop Russian grain from destabilising 🇪🇺 farm sector
✅restrict Russia revenues to fund its war on Ukraine
✅tackle illegal Russian exports of stolen Ukraine grain into EU markets https://t.co/BzSWRCC7Bs
У ЄС пропонують санкції проти фінустанов, які допомагають російській армії
Франція та Нідерландів пропонують запровадити санкції проти будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають армії РФ купувати товари чи технології для виробництва зброї на тлі збройної агресії проти України.
"ЄС намагався запобігти обходу 13 пакетів санкцій, які вже були накладені на Росію з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Існуючі санкції включають заборону на продаж Росії певних товарів і технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування", - йшлося у повідомленні.