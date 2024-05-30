Задокументовано десятки фактів вимагання грошей з представників західних корпорацій на загальну суму в декілька десятків мільйонів доларів США. Для отримання таємних відомостей зловмисники проникали в електронні мережі корпорацій за допомогою спеціально створених шпигунських програм та фішингових інтернет-розсилок.

Він вилив 5 каністр із бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі.

Зловмисники «зламували» мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. Серед них і російські угруповання «BlackBasta», «Revil» та «Conti». Доступ до мереж дозволяв хакерам викрадати у відомих компаній таємну інформацію, а потім вимагати гроші за її нерозголошення.

У результаті спільних дій викрито більше 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань, які займалися розробкою та розповсюдженням зловмисного програмного забезпечення, зокрема, «Pikabot», «System BC», «Bumblebee», «Smokeloader» та «IcedID».

Служба безпеки України (СБУ) та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) спільно з правоохоронними органами Великої Британії та Європейського Союзу провели масштабну спецоперацію з викриття мережі хакерів у 8 країнах Європи.

Під час обшуків в Україні, за місцем проживання одного з організаторів угруповання, виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також серверне обладнання з доказами злочинних дій. Співробітники СБУ провели обшуки також у помешканнях інших фігурантів на Київщині та Запоріжжі.

Паралельно у 8 країнах Євросоюзу та Північної Америки правоохоронці вилучили більше 90 серверів та заблокували понад 1000 доменів, які використовували хакери.

Наразі тривають комплексні заходи Служби безпеки України та її західних партнерів для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до кіберзлочинів.

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Спецоперацію проводили спільно з Національною поліцією України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Кібератаки на країни Європейського Союзу - що відомо

У травні протягом кількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

Британським політикам, чиновникам та іншим особам під високим ризиком запропонують підтримку й захист від хакерських атак з боку іноземних шпигунів перед виборами, запланованими на кінець цього року.

Кількість кбератаки на Німеччину з боку Росії зросла майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону зросла на 28 відсотків з 2020 року.

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Російські хакери ускладнили отримання доступу до сайту міста Гельсінкі, Фінляндія.