Національні уряди не хочуть, щоб чинним єврокомісаром був будь-який угорець на такі посаді.

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Як зазначається ерцогство, розвиватиме європейські оборонні виробничі потужності та розширюватиме власні можливості, закуповуючи у Франції бойові та допоміжні машини Jaguar, Griffon та Serval.

Як зазначається, міністри оборони Люксембургу (Юріко Бакес) та Франції (Себастьяном Лекорню) підтвердили своє бажання продовжувати та посилювати підтримку України в довгостроковій перспективі.

"Фокус на поглибленні оборонного співробітництва, посиленні Люксембурга французькими бойовими машинами та продовження підтримки України, включаючи внесок у розмірі 5 млн євро до коаліції "Артилерія", – йдеться в повідомленні.

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Про це йдеться на офіційній сторінці міністерства оборони Люксембургу в соцмережі Х (колишній Twitter).

Герцогство Люксембург виділяє 5 мільйонів євро для фінансування матеріалів та обладнання, призначених Україні в межах коаліції "Артилерія".

Естонія та Люксембург передали Україні обладнання на 900 тисяч євро

Нагадаємо, що 3 травня в межах ІТ коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом до ЗСУ надійшла перша партія обладнання сумою 900 000 євро.

Про це повідомляло Міноборони України.

Як зазначалося, до пакету допомоги увійшли ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання. Обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні.