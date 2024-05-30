Герцогство Люксембург виділяє 5 мільйонів євро для фінансування матеріалів та обладнання, призначених Україні в межах коаліції "Артилерія".
Про це йдеться на офіційній сторінці міністерства оборони Люксембургу в соцмережі Х (колишній Twitter).
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Люксембург виділив 5 мільйонів євро на коаліцію "Артилерія"
"Фокус на поглибленні оборонного співробітництва, посиленні Люксембурга французькими бойовими машинами та продовження підтримки України, включаючи внесок у розмірі 5 млн євро до коаліції "Артилерія", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, міністри оборони Люксембургу (Юріко Бакес) та Франції (Себастьяном Лекорню) підтвердили своє бажання продовжувати та посилювати підтримку України в довгостроковій перспективі.
Як зазначається ерцогство, розвиватиме європейські оборонні виробничі потужності та розширюватиме власні можливості, закуповуючи у Франції бойові та допоміжні машини Jaguar, Griffon та Serval.
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🇱🇺🫡🇫🇷 visite de @yurikobackes chez @seblecornu.— Direction de la défense (@Defense_lu) May 29, 2024
Focus sur: l’approfondissement de la coopération en matière de défense, le projet d’acquisition du 🇱🇺 de véhicules de combat français et le soutien continu à l‘Ukraine, dont une contribution de €5mio pour la coalition "Artillerie" pic.twitter.com/HeiN8npmGb
Естонія та Люксембург передали Україні обладнання на 900 тисяч євро
Нагадаємо, що 3 травня в межах ІТ коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом до ЗСУ надійшла перша партія обладнання сумою 900 000 євро.
Про це повідомляло Міноборони України.
Як зазначалося, до пакету допомоги увійшли ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання. Обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні.