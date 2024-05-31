Увечері 29 травня під удари українських ракет потрапила поромна переправа російських військ у Криму. Також 30 травня вночі ракети "Нептун" атакували порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляють Генштаб ЗСУ у Телеграм, а також Телеграм-канал "Крымский ветер".

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ATACMS атакували поромну переправу в окупованому Криму

Як зазначається, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

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"Цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників", – зазначили в Генштабі.

Суттєвих пошкоджень також зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

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Джерела Kyiv Post повідомляють, що СБУ провела багатоденну операцію з ліквідації логістичних ланцюгів, які підтримують функціонування російських військ у Криму.

"Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи", – уточнили в Генеральному штабі.

Ця атака суттєво підірвала логістику росіян на півострові.

 

Під час атаки пошкодження дістали пороми "Конро Трейдер" і "Авангард". 

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Також, за даними Телеграм-каналу "Крымский ветер", внаслідок нічної атаки на один із поромів у Керчі в одного судна відірвало борт.

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Після удару "Нептунів" спалахнула нафтобаза в порту "Кавказ" 

"Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Губернатор регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності. Є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інші евакуйовані", – йдеться в повідомленні каналу "Крымский ветер".

Відео з пожежею в порту "Кавказ" опублікував Телеграм-канал "Крымский ветер".

За даними російських джерел, пожежу ліквідували. Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Ткож постраждали два співробітники нафтобази, але їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

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Також російський Телеграм-канал опублікував супутникові знімки пожежі в порту "Кавказ".

Генштаб уточнив подробиці атаки по Краснодарському краю

"Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї рф. Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", – зазначили в Геншабі.

Як наголосили в повідомленні, атаку по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" завдали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун". Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

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Також ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

30 травня дрони Magura V5 атакували російські катери в Криму 

Нагадаємо, що 30 травня джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили успішний удар ГУР по двох катерах типу КС-701 "Тунець".

Пізніше ГУР уточнило, що українським морським дронам вдалося уразити загалом чотири катери, з них два були знищені.

Як зазначалося, катери уражені безпілотниками Magura V5, розробленими в Україні.

Минулого року українські військові знищили щонайменше два такі катери.

Відео спецоперації ГУР можна переглянути в матеріалі Kyiv Post тут.

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