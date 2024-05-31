Увечері 29 травня під удари українських ракет потрапила поромна переправа російських військ у Криму. Також 30 травня вночі ракети "Нептун" атакували порт "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляють Генштаб ЗСУ у Телеграм, а також Телеграм-канал "Крымский ветер".

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ATACMS атакували поромну переправу в окупованому Криму

Як зазначається, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

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"Цей об’єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО – "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників", – зазначили в Генштабі.

Суттєвих пошкоджень також зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.

Більше по темі СБУ провела комплексну операцію для послаблення військової логістики РФ у Криму Джерела Kyiv Post повідомляють, що СБУ провела багатоденну операцію з ліквідації логістичних ланцюгів, які підтримують функціонування російських військ у Криму.

"Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи", – уточнили в Генеральному штабі.

Ця атака суттєво підірвала логістику росіян на півострові.