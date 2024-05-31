Агент партизанського руху Атеш повідомляє, що армія РФ активно перекидає свою авіацію на неативні аеродроми на Кримському пів острові, бо побоюються нових чергових ударів Збройних сил України (ЗСУ).

Військовослужбовць 27-ї авіаційної дивізії РФ розповідає про відновлення аеропорту Заводське у Сімферополі. Наразі відомо, що проводяться роботи на злітно-посадкових смугах, ремонти будівель та перекидання військової техніки та людей на територію аеропорту.

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Після російської окупації Криму в 2014 році аеропорт став обслуговувати тільки рейси з/в Росію.

Партизани зазначають координати: 44.91882, 34.06627.

У зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на півострові, окупанти стрімко намагаються відновити залишені місця, такі як аеродроми Кировське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі), повідомляє партизанський рух Атеш.