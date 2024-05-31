Агент партизанського руху Атеш повідомляє, що армія РФ активно перекидає свою авіацію на неативні аеродроми на Кримському пів острові, бо побоюються нових чергових ударів Збройних сил України (ЗСУ).
Військовослужбовць 27-ї авіаційної дивізії РФ розповідає про відновлення аеропорту Заводське у Сімферополі. Наразі відомо, що проводяться роботи на злітно-посадкових смугах, ремонти будівель та перекидання військової техніки та людей на територію аеропорту.
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Після російської окупації Криму в 2014 році аеропорт став обслуговувати тільки рейси з/в Росію.
Партизани зазначають координати: 44.91882, 34.06627.
У зв'язку з позитивними тенденціями руйнування військових об'єктів РФ на півострові, окупанти стрімко намагаються відновити залишені місця, такі як аеродроми Кировське (в районі Феодосії) та Багерове (в районі Керчі), повідомляє партизанський рух Атеш.
Сили оборони та безпеки України активно завдають ударів по воєнним цілям ворога в Криму.
Як повідомляли раніше джерела Kyiv Post у спецслужбах, у ніч з 29 на 30 травня "у росіян стало менше на один комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 мільйонів доларів", яка контролювала ділянку фронту понад 380 кілометрів.
За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.
Ця РЛС поблизу Армянську контролювала ділянку фронту, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.
Окрім цього, ATACMS атакували поромну переправу в окупованому Криму, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.
Партизанський рух спонукає долучатись до борців за правду, щоб разом творити добре справу!