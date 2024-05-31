Джерела Kyiv Post повідомляють, що Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму
За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.
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Як розповідає наш співрозмовник, спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.
Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.
В Генштабі раніше повідомили, що в ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.
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Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.
Overnight, 🇺🇦 Neptun missiles hit the ferry crossing and the oil terminal of the port "Kavkaz" in the Krasnodar region, russia — @GeneralStaffUA reports.— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 31, 2024
This infrastructure was used by the enemy for logistics and supply of the army.
Also, attack UAVs hit another oil terminal in… pic.twitter.com/es00gbz1tA
Вранці в п'ятницю, 31 травня, Генштаб заявив, що атаку по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" завдали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".