Джерела Kyiv Post повідомляють, що Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як розповідає наш співрозмовник, спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Advertisement

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

В Генштабі раніше повідомили, що в ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Більше по темі Дрони СБУ знищили в Криму російську РЛС ціною 100 млн дол Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють про нову успішну операцію СБУ, внаслідок якої російська ППО в Криму стала "сліпою".

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.