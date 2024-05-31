Джерела Kyiv Post повідомляють, що Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму

За попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

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Як розповідає наш співрозмовник, спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

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Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

В Генштабі раніше повідомили, що в ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

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Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють про нову успішну операцію СБУ, внаслідок якої російська ППО в Криму стала "сліпою".

Цієї ж ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ". Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання, спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

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Вранці в п'ятницю, 31 травня, Генштаб заявив, що атаку по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" завдали кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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