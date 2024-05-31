Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Ісландія надасть Україні допомогу на суму 4 млрд ісландських крон

Як зазначається, Ісландія готова фінансувати оборонні матеріали й спорядження для ЗСУ. Також в угоді йдеться про співпрацю з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

"Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню українських жінок у Збройних Силах України", – зазначили в Офісі Президента.

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В угоді є окремі пункти про підтримку Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення РФ до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

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Як нагадали в ОП, Україна вже підписала чотирнадцять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

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Також голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що Україна потребує довгострокових зобов’язань від союзників щодо військової підтримки.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи міністерку перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО сьогодні у Празі.

"Ми бачимо, що Росія справді становить довгострокову стратегічну загрозу. Тому обов’язком кожного союзника є участь у проєкті зміцнення колективної оборони, а також зміцнення рівня підтримки України", – заявила Валтонен.

За її словами, цей рівень підтримки має визначатися відповідно до ВВП кожного союзника для справедливого надання допомоги Україні цього і наступного року, а також на подальшу перспективу.

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В Ісландії схвалили резолюцію про довгострокову підтримку України

Нагадаємо, що 30 квітня Парламент Ісландії схвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на 2024-2028 роки.

Про це повідомлялося на сайті Ісландського МЗС.

Як зазначала Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Гильфадоттір, Міжнародна правова система, на якій ґрунтується безпека й рівень життя Ісландії, опинилися під загрозою через вторгнення Росії в Україну. Тому уряд повинен зробити свій внесок у захист України в конкретний спосіб.