ЦАХАЛ завершив 20-денну операцію із зачистки бойовиків ХАМАС, внаслідок якої 12 км тунелів були знищені.

Про це пише The Times of Israel.

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Ізраїль завершив тритижневий наступ на північ Гази

Військові назвали бої в Джабалії одними з найінтенсивніших за час війни. ЦАХАЛ заявив, що ХАМАС "перетворив цивільний район на укріплений бойовий комплекс, обстрілював війська з укриттів і шкіл, а також побудував підпільну терористичну мережу в цивільних будівлях".

"Армія оборони Ізраїлю увійшла в Джабалію на початку цього місяця втретє за час війни, з метою витіснення бойовиків ХАМАСу, які намагаються відновити свої позиції на півночі Гази, а також після того, як ЦАХАЛ отримав нові дані про тіла ізраїльських заручників, які там знаходились", – зазначили у виданні.

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Як зазначається, табір біженців у Джабалії є одним з найбільш щільно забудованих районів Гази, там ізраїльські війська напередодні потрапили під масований обстріл з боку бойовиків ХАМАСу.

"За даними військових, по військах було випущено близько 120 протитанкових снарядів, а також десятки випадків закладення вибухових пристроїв, снайперського вогню та скидання бомб з безпілотників", – додали в The Times of Israel.

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ЦАХАЛ на початку цього місяця втретє за час війни увірвався в Джабалію під час операції, розпочатої з витіснення бойовиків ХАМАС, які намагалися відновити свої позиції на півночі Гази, і після нових розвідданих про тіла утриманих ізраїльських заручників.

"ЦАХАЛ підрахував, що під час операції в Джабалії було вбито близько 500-600 терористів. Лише 350 підтверджено після боїв і авіаударів", – пояснили в The Times of Israel. Також за даними ЦАХАЛ, понад 200 авіаударів здійснили поблизу сухопутних сил під час операції, убивши озброєних людей, у тому числі польових командувачів ХАМАС.

Підземні тунелі ХАМАС протяжністю близько 12 кілометрів зруйновані саперами після того, як війська здійснили атаку на підземні мережі, як коментують військові.

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Нагадаємо, що внаслідок удару в районі Тель-Султан на північному заході Рафаха загинули близько 35 осіб, серед яких був командувач так званої штаб-квартири ХАМАС Яссіна Рабію та ще однин високопосадовець терористичного угруповання Халеда Наджара.

Про це писали в The Times of Israel.

Як повідомлялося, Рабія керував усіма військовими масивами штаб-квартири на Західному березі річки Йордан і брав участь у передачі коштів для терористичних цілей і керував нападами бойовиків ХАМАС на Західному березі. Водночас Наджар брав участь у керуванні нападами на Західному березі Йордану, а також у передачі коштів оперативникам терористів.