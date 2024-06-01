Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про четвертий перегляд програми розширеного фінансування на загальну суму 15,6 млрд доларів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За його словами, раніше в жодній програмі МВФ Україна не доходила до четвертого перегляду.
Україна отримає 2,2 млрд доларів від МВФ
Україна та МВФ досягли угоди на рівні експертів.
Тепер її має погодити Виконавча рада фонду.
Київ розраховує отримати 2,2 млрд доларів.
«Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає 2,2 млрд доларів», - зазначив глава Уряду.
Допомога від МВФ
У Кабміні зазначили, що гроші від партнерів допомагають фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі. Натомість внутрішні ресурси Київ може направляти на оборону.
У березні Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 млн доларів. Це був третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування.
Близько 900 мільйонів доларів від МВФ Україна отримала у грудні минулого року.
Міжнародний валютний фонд схвалив програму підтримки України на 15,6 млрд доларів у березні 2023 року. Вона розрахована на чотири роки.