Тепер її має погодити Виконавча рада фонду.

Україна та МВФ досягли угоди на рівні експертів.

За його словами, раніше в жодній програмі МВФ Україна не доходила до четвертого перегляду.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про четвертий перегляд програми розширеного фінансування на загальну суму 15,6 млрд доларів.

Допомога від МВФ

У Кабміні зазначили, що гроші від партнерів допомагають фінансувати всі ключові видатки бюджету в повному обсязі. Натомість внутрішні ресурси Київ може направляти на оборону.

У березні Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 млн доларів. Це був третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування.

Близько 900 мільйонів доларів від МВФ Україна отримала у грудні минулого року.

Міжнародний валютний фонд схвалив програму підтримки України на 15,6 млрд доларів у березні 2023 року. Вона розрахована на чотири роки.