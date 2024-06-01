Другий день Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» зібрав ще більшу кількість людей, охочих зануритись у роздуми про перемоги та виклики українських видавництв в умовах війни.

Не забули й про найменших поціновувачів літератури. У павільйоні «Майстерні» відбувся практикум з основ політики та медіаграмотності для дітей та підлітків.

Однією з головних подій була розмова «Українське радіо: 100 років спільної присутності». Співробітники радіо згадували цікаві кейси з досвіду мовлення на окупованих територіях України та загалом під час повномасштабної війни.

Більше по темі Річниця невипадкової пожежі 60 років тому в центрі Києва була підпалена Державна публічна бібліотека Академії наук УРСР.

На Видавничій сцені відбувся захід «Книжка як форма спротиву», на якому фахівці обговорювали набуту популярність української літератури за кордоном під час війни та способи її втримати.

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Фото: Олександр Авраменко.