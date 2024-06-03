СБУ затримала інформатора РФ, який слідкував за підрозділами ЗСУ, які обороняють Харків.

Про це повідомляють у СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

СБУ спіймала ще одного інформатора

"Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу нині розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму", – пояснили в СБУ.

Також там додали, що за вказівками співробітника спецслужб РФ експосадовець встановлював пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО Харкова.

Advertisement

Особливо його цікавили місця можливого базування спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.

Вдома він переносив отримані відомості на позначки в картах Google та надсилав відеофайли для "звіту" росіянам. Розвідінформація потрібна була РФ для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Як зазначається, фігурант потрапив у поле зору російської розвідки через антиукраїнські коментарі, які він залишав у прокремлівських телеграм-каналах.

Яке покарання загрожує інформатору

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Advertisement

Фігуранту загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ затримала інформаторку, яка передавала інформацію про ЗСУ під Слов’янськом

Нагадаємо, що 28 травня Служба безпеки України затримала інформаторку РФ на Донеччині, яка шпигувала за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська.

Про це повідомлялося в СБУ.

Вона обходила прифронтову місцевість, де намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ. Також фігурантка випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов.