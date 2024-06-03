У тимчасово окупованому Севастополі на стінах будинків Північної сторони міста з’явилися оголошення, згідно з якими мешканці матимуть платити за роботу радіоточок, що є частиною системи цивільної оборони.

Про це повідомляє Голос Криму.

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Севастопольці платитимуть за сповіщення про небезпеку

Як зазначається в повідомленні, З 1 серпня 2024 року всім мешканцям нараховуватиметься плата у розмірі 57 руб. 24 коп. за послугу провідного радіомовлення.

"Наразі в мережі активно обговорюють дане нововведення, адже "громадянська оборона та порятунок людей апріорі не можуть бути платними", – додає "Голос криму".

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"Виходить, що сповіщення про ракетну небезпеку в Севастополі стало платним? До того ж послуга нав’язана в обов’язковому порядку… Не всі користуються радіоточками, але нарахують, наскільки можна зрозуміти з тексту оголошення, всім одним махом. Поки розберуться, хто має, а хто не має, поки мешканці відмову напишуть – кілька місяців, мабуть, спостерігатимемо це в платіжках", – наголосив житель Севастополя.

В "Артеку" в окупованому Криму встановлять систему захисту від дронів

Нагадаємо, що Росія має намір витратити на систему захисту від безпілотників 97,8 млн рублів.

Про це повідомляв проєкт Крим.Реалії.

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За даними на порталі держзакупівель РФ, підрядник має встановити на території табору "засоби виявлення та радіоелектронного впливу на БпЛА". У документах не уточнюється, про які саме комплекси йдеться, але вказано, що загальна кількість операторів системи та персоналу для обслуговування становитиме не менше 10 осіб.