Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Бюргенштоці (Швейцарія) 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи прессекретаря Президента України Сергія Никифорова в ефірі марафону "Єдині новини".

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Понад 100 країн та міжнародних організацій братимуть участь у саміті

"107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі", – зазначив прессекретар Президента.

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У Сингапурі Володимир Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла". Як пояснив Никифоров, ця подія схожа на Мюнхенську конференції з безпеки, але для цього регіону світу.

"Головна мета цього візиту – це достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру", – пояснив Сергій Никифоров.

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Перед Самітом миру Україна підпише безпекову угоду з США

Нагадаємо, що Президент США Джо Байден та Президент України Володимир Зеленський підпишуть безпекову угоду між Україною та США напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

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Про це повідомляли у Financial Times.

Як зазначало видання, президенти України та США підпишуть двосторонню угоду про безпеку на полях зустрічі лідерів країн G7 в Італії у червні, тобто за декілька днів до Глобального Саміту миру.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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