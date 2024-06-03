24 винищувачі F-16, які Нідерланди мають намір передати Україні, можуть бути використані для нанесення ударів по цілях у Росії.

Про це пише Politico, цитуючи міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

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Нідерланди не обмежуватимуть Україну у використанні F-16

За даними видання, Нідерланди не вводитимуть обмежень, як це було у випадку з Бельгією, де прем’єр-міністр Александр Де Кроо попередив Київ не літати на F-16, які Україна отримує від його країни.

"Немає обмежень у бельгійському стилі... Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якої іншої поставки можливостей, а саме, як тільки ми передаємо їх Україні, ними вони можуть користуватися", – наголосила Оллонгрен.

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Також видання NOS, цитуючи голову МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, зазначало, що "використання літаків не обмежене тільки районами поблизу Харкова"

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"Ми лише просимо їх [українців – ред.] дотримуватись міжнародного права та права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, що означає, що вони використовують це для досягнення військових цілей, яких вони потребують у своїй самообороні", – наголосила Оллонгрен.

Нідерланди також пообіцяли продовжувати свою військово-морську присутність у Південно-Китайському морі, де країни Південно-Східної Азії все більше відчувають дискомфорт через агресивну поведінку Китаю в міжнародних водах.

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Норвегія передасть F-16 Україні, для ударів ЗСУ по російському тилу

Нагадаємо, що у квітні міністр закордонних справ Норвегії у Києві заявив, що можуть бути й інші внески в можливості України вдаряти глибоко в тил Росії окрім навчання українських пілотів.

Про це повідомляв Укрінформ.

Як зазначалося, Норвегія "рада брати участь" у програмі винищувачів F-16, де передасть норвезькі F-16, оновлені й у хорошому стані, спільно з данцями і нідерландцями.