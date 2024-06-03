Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні: планується скасувати митні платежі та ПДВ на імпорт енергообладнання та постачати резервні джерела енергії.
Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.
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Уряд скасує мито та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання
"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", – зазначив Шмигаль.
Як повідомив Прем'єр-міністр, уряд працює над децентралізацією енергосистеми, тобто поставками дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень для прифронтових регіонів. Вони здійснюватимуться зарахунок співпраці з партнерами.
Також Шмигаль дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генерувальне обладнання.
"Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі", – додав Шмигаль.
Криза в енергетиці України – що відомо
Російські обстріли балістичними ракетами пошкодили половину енергетичної системи України, однак країна продовжує вести бойові дії.
Про це заявляв Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як повідомляє Foreign Policy.
За його словами, ухвалення допомоги США однозначно підняло моральний дух народу України, але, якби відразу після ухвалення закону в пакеті йшла батарея Patriot, поштовх був би ще сильнішим. Як пояснив Кулеба, РФ використовує балістичні ракети здебільшого для руйнування енергетичної системи України.
Тарифи на електроенергію доведеться підвищувати. Інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.
Про це заявляв заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону.
За його словами, уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Для вразливих категорій населення передбачена допомога для сплачування рахунків за електроенергію. Подібна підтримка фінансуватиметься за рахунок грошей від експорту електроенергії та фінансової допомоги партнерів. Наразі Україна вже отримала 150 млн євро від ЄС для фонду підтримки енергетики та 200 млн гранту від Світового банку. Як зазначив Фафаров, цих ресурсів недостатньо.