Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні: планується скасувати митні платежі та ПДВ на імпорт енергообладнання та постачати резервні джерела енергії.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.

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Уряд скасує мито та ПДВ на імпорт енергетичного обладнання

"Розглянули можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення. Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", – зазначив Шмигаль.

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Як повідомив Прем'єр-міністр, уряд працює над децентралізацією енергосистеми, тобто поставками дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень для прифронтових регіонів. Вони здійснюватимуться зарахунок співпраці з партнерами.

Також Шмигаль дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генерувальне обладнання.

"Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі", – додав Шмигаль.