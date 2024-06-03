50 мільйонів тонн вантажів експортовано Українським морським коридором за 9 місяців.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбук.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна за 9 місяців експортувала 50 млн тонн вантажів

"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден!", – йдеться у повідомленні.

Advertisement

У Мінвідновленні додали, що завдяки об'єднаним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем.

У квітні Україна експортувала найбільший обсяг зернових та олійних культур з початку повномасштабного вторгнення – 6,6 млн тонн. З них приблизно 5,2 млн тонн із загального експорту зернових та олійних культур було відправлено із чорноморських портів України, порівняно із піком у 4,2 млн тонн за Чорноморською зерновою ініціативою у жовтні 2022 року.

"Україна залишається топ експортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі", – наголосили в Адміністрації морських портів України.