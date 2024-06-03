50 мільйонів тонн вантажів експортовано Українським морським коридором за 9 місяців.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України у Фейсбук.
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Україна за 9 місяців експортувала 50 млн тонн вантажів
"Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів незважаючи на постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1737 оброблених суден!", – йдеться у повідомленні.
У Мінвідновленні додали, що завдяки об'єднаним зусиллям уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем.
У квітні Україна експортувала найбільший обсяг зернових та олійних культур з початку повномасштабного вторгнення – 6,6 млн тонн. З них приблизно 5,2 млн тонн із загального експорту зернових та олійних культур було відправлено із чорноморських портів України, порівняно із піком у 4,2 млн тонн за Чорноморською зерновою ініціативою у жовтні 2022 року.
"Україна залишається топ експортером аграрної продукції та гарантом продовольчої безпеки у світі", – наголосили в Адміністрації морських портів України.
Україна відновила експорт із портів Чорного моря
Нагадаємо, що згідно з даними британської розвідки, Україна експортувала найбільший обсяг зерна та олійних культур з початку війни.
Про це йшлося в повідомленні від Міністерства оборони Британії.
Як зазначалося, пропускна спроможність чорноморських портів досягла щомісячного обсягу експорту, що перевищує показники за будь-який інший місяць війни, зокрема під час дії Чорноморської зернової ініціативи. Морський коридор України з моменту його запуску в серпні 2023 року дозволив здійснити близько 1600 транзитних перевезень суден та експортувати загалом 45 млн тонн вантажів.
Більшу частину експортованої продукції склала сільськогосподарська, а іншу – переважно залізняк і залізна продукція, яку раніше під час BSGI не можна було експортувати морем.
Україна продовжує експортувати зернові та олійні культури через річку Дунай (близько 15% від усього обсягу), залізничним транспортом (близько 6%) та автомобільним транспортом (менше 1%).