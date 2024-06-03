В Ізраїлі можуть тимчасово призупинити війну з бойовиками ХАМАСу на 42 дні.

Про це повідомляє i24, цитуючи прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

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Ізраїль може призупинити воєнні дії в ХАМАСі на 42 дні

"Байден не згадав важливу деталь – що на другому етапі Ізраїль не погоджувався закінчити війну, а лише "обговорити" її закінчення. Що значить обговорювати? Ми обговорюємо лише на наших умовах", – зауважив Нетаньягу.

Водночас, за його словами, війна не закінчиться, якщо Ізраїль не досягне усіх своїх цілей.

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"Ми можемо призупинити війну на 42 дні для повернення заручників. Ми не можемо зупинити війну. Іранці та усі наші вороги спостерігають за нами, вони хочуть побачити, чи здамося ми", – додав Нетаньягу.

На засіданні кабінету міністрів безпеки Нетаньяху підтвердив, що дві цілі, заявлені протягом війни, залишалися незмінними.

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"В угоді [про мир – ред.] багато деталей, і війна не закінчиться, якщо ми не досягнемо усіх наших цілей. Ми не відмовимося від абсолютної перемоги", – додав Нетаньягу.

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що Ізраїль сповнений рішучості як знищити ХАМАС, так і повернути заручників.

Ізраїль завершив операцію на півночі Гази

Нагадаємо, що 31 травня ЦАХАЛ завершив 20-денну операцію із зачистки бойовиків ХАМАС.

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Про це писали в The Times of Israel.

Як зазначалося, внаслідок операції були знищені 12 км тунелів та від 500 до 600 терористів. Військові назвали бої в Джабалії одними з найінтенсивніших за час війни. ХАМАС своєю чергою перетворив цивільний район на укріплений бойовий комплекс, обстрілював війська з укриттів і шкіл, а також побудував підпільну терористичну мережу в цивільних будівлях.