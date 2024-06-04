Служба безпеки України затримала у Запоріжжі агента ФСБ, який мав організувати серію терактів проти військовослужбовців Сил оборони у прифронтовому Запоріжжі.

Про це повідомляють в СБУ.

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У Запоріжжі затримали агента ФСБ

"У результаті спецоперації "на гарячому" затримано російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих центрів комплектації. За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування", – поінформували в СБУ.

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Як зазначається, щоб ідентифікувати потенційні цілі, агент щоденно стежив за парковками поблизу ТЦК.

Потім він мав отримати від свого російського куратора детальні інструкції щодо часу та способів вчинення терактів із використанням вибухівки.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий задум було зірвано. Російського агента затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони", – пояснили в СБУ.

Більше по темі СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК Служба безпеки ліквідувала ще 5 схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Служба безпеки встановила, що агент також шпигував за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, зловмисником виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року.

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Яке покарання загрожує агенту

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також СБУ опублікувала відео затримання ворожого агента.