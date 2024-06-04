Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії не призведе до ескалації війни.

Про це пише DW

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Шольц не вважає, що удари німецькою зброєю по цілях на території РФ призведуть до ескалації війни

"Як сказав президент США – йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", – заявив Шольц. 

Він наголосив, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумане у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини. 

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"Я ніколи не дозволив би тиску на мене з метою переконати мене ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення", – зауважив Олаф Шольц.

Німеччина офіційно дозволила Україні бити по цілях у Росії з німецької зброї

Нагадаємо, що 31 травня урад Німеччини послабив обмеження у використанні німецької зброї для атак по цілях в РФ.

Про це писали в Der Spiegel.

Як зазначалося, федеральний уряд вирішив послабити правило. Рішення стало результатом посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області. Зброя, яка постачатиметься Німеччиною, буде використовуватися відповідно до міжнародного права.

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