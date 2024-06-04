Армія РФ 1858 рази за добу обстріляла населені пункти Донецької області.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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Росія обстріляла населені пункти Донеччини

"Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків", – зазначили в поліції.

Згідно з даними, по Михайлівці РФ ударила авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" та РСЗВ "Смерч". Внаслідок цього загинули дві людини, зокрема дитина 12 років. Ще одна цивільна особа зазнала травм. Також пошкоджені три приватні оселі.

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Як зазначається, внаслідок артилерійського обстрілу в Торецьку поранено мирного жителя, пошкоджено будинок, а на Бересток окупанти скинули керовану бомбу "УМПБ Д-30 СН", чим пошкодили 6 приватних осель і об’єкти соціальної інфраструктури.