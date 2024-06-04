Більшість громадян України (74%) хотіли би, щоб в Україні був впливовий парламент, а 71% виступають за серйозні повноваження Президента України.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Українці хочуть мати впливовий парламент

Згідно з результатами опитування, 74% респондентів з числа опитаних вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль парламенту).

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Як зазначається, 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.

Також 13% опитаних громадян виступають за президентську форму правління, 27% – за президентсько-парламентську, 31% – за парламентсько-президентську, 16% – за парламентську.

Водночас 13% не змогли відповісти на запитання.

За даними КМІС, опитування проводилося 16 - 22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитали 1002 респондентів у всіх регіонах України.

У КМІС зауважили, що до вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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Більшість українців вважає демократію важливішою за сильного лідера

Нагадаємо, що в порівнянні з попередніми роками, українці стали надавати пріоритет демократичній системі, а не сильному лідеру.

Про це повідомляв КМІС у травні цього року.

Як зазначалося, більшість українців – 57% – вважає, що Україна є скоріше або повністю демократичною (з них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% вважають скоріше демократичною). Водночас 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. Утім, 27% респондентів вважають, що Україна водночас є рівною мірою диктаторською і демократичною країною.