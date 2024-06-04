Тема повернення українських дітей, незаконно вивезених на територію РФ, стане ключовою на Саміті миру в Бюргенштоці.

Про це повідомляє телеканал іномовлення FreeДом, цитуючи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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Український уряд працює над механізмами повернення українських дітей

"Я, як Уповноважений ВР України з прав людини, відповідаю за реалізацію 4 пункту Формули миру Президента України, який має на меті звільнення і повернення всіх військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. Багато країн вже допомагають нам в питанні повернення дітей, за що ми їм дуже вдячні", – наголосив Лубінець.

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За його словами, уряд напрацьовує нові механізми в цьому напрямку.

"По-перше, це робота над залученням нових країн до Міжнародної коаліції за повернення дітей на Саміті миру. По-друге, заклики до світової спільноти чинити дипломатичний і економічний тиск на РФ, аби вплинути на російську владу. По-третє, обмеження участі Росії в усіх міжнародних організаціях без виключення. Це може привести до зрушень у цьому питанні", – пояснив омбудсмен.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

Як зазначив Лубінець, є кілька країн, які непублічно допомагають повернути українських дітей, використовуючи свої канали впливу на російську сторону.

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Повернення громадян України з РФ буде пріоритетним у Раді Європи

Нагадаємо, що в Раді Європи обговорюватимуть питання повернення незаконно ув’язнених Росією українців, яких вона примусово вивезла на свої території.

Про це повідомляла голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева.

За її словами, найважчі розслідування – ті, які стосуються різних категорій воєнних злочинів, тобто зниклі безвісти цивільні. Українська сторона наголосила про це під час виступу литовського міністра закордонних справ, який наступні шість місяців головуватиме в Раді міністрів, і попросила включити в пріоритет роботи саме повернення всіх незаконно ув’язнених, незаконно вивезених, депортованих, сьогодні ми говоримо, звісно, про цивільних. Це стосується і українських дітей, але безпосередньо цивільних у полоні.

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Ордер на арешт Путіна виданий довічно

Також нагадаємо, що Прокурор Міжнародного кримінального суду Хан запевнив, що ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової видані довічно.

Про це повідомляли в BBC Radio 4.

Як зазначалося, спершу суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини. Хан наголосив, що "з дітьми не можна поводитися як з військовою здобиччю, їх не можна депортувати".

Путіна та уповноважену президента РФ у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах – незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з початку повномасштабної війни.